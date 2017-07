Homem se mata depois de atirar contra a namorada em motel

Uma tentativa de homicídio seguida de suicídio abalou o município de União, a 56 Km ao Norte de Teresina, na madrugada deste sábado (8). A Polícia foi acionada pela direção do Motel Eros, na periferia de União, depois de ser informada de disparos dentro de um dos quatros do estabelecimento.

Ao chegar ao local os policiais militares encontrara uma mulher baleada e um homem morto com um tiro na cabeça. O morto foi identificado como “Roniê” e era namorado de Tatiane.

As informações preliminares da Polícia Civil é que o crime foi passional. O casal, segundo familiares, vivia brigando por ciúmes. A mulher já teria sido vítima de agressões do namorado.

No quarto do motel, o casal se desentendeu. O acusado agrediu a namorada e em seguida atirou duas vezes contra ela. A mulher caiu ferida, mas consciente. O namorado tentou estrangular a mulher, que desmaiou. Quando acordou, Tatiane viu o namorado morto, com um tiro na cabeça.

Ela pediu ajuda e foi socorrida pelos funcionários do motel, que acionaram as polícias Civil e Militar. O motel foi isolado até a chegada dos peritos do Instituto de Medicina Legal para os exames na cena do crime. A Delegacia de Homicídios também foi ao local para iniciar as investigações das circunstâncias da morte de Roniê e da tentativa de homicídio contra Tatiane.

