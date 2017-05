Homem sobe em torre de 80m e pede renúncia de Michel Temer

Os protestos contra a permanência de presidente Michel Temer (PMDB) ganham repercussões em todo o país. Em Floriano, a 244 km de Teresina, o lutador de artes marciais identificado como Pedro Nunes Bucar está há mais de 12 horas no topo de uma torre de telefonia. De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da cidade, a atitude é um protesto e o homem afirma que só vai descer após a renúncia do peemedebista.

A torre de telefonia tem cerca de 80 metros de altura e fica a poucos metros da prefeitura de Floriano, no bairro Caixa D`Água.

“O Corpo de Bombeiros foi acionado por um vizinho. Quando a equipe chegou, ele ainda estava na metade da torre e quando viu a viatura dos Bombeiros, subiu rapidamente. Ele chegou lá de carro, estacionou e subiu. Disse que está preparado para passar três dias. Em nenhum momento ele ameaça pular, mas disse que só vai descer quando o Temer renunciar”, explica o capitão Jesus Divino, comandante do Corpo de Bombeiros de Floriano.

Para garantir a permanência na torre, o lutador levou mochilas, um capacete e até mesmo um aparelho celular. Na noite de ontem (24), ele ainda manteve contato com a equipe de resgate, porém não houve negociação.

“Ele disse que se tentarem subir para retirá-lo, ele vai jogar combustível e atear fogo…. acreditamos que o celular dele já descarregou. Então, tentamos comunicação via rádio e hoje levamos o irmão e a mãe para conversar com ele, mas não quis. Fica caminhando de um lado para o outro. Porém, lúcido. Agora pediu três dúzias de pães”, acrescenta o comandante.

Equipes dos Bombeiros e da Polícia Mililitar seguem acompanhando o protesto. Pedro Nunes escalou a torre por volta das 18h30 desta quarta-feira (24).

Cidade VErde