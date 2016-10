Homem sofre acidente ao “caçar Pokémon” na PI-459 em Paulistana

Um homem sofreu um acidente de motocicleta na noite de ontem (6), em Paulistana (142 km dePicos), ao “caçar Pokémons”. Segundo o major Felipe, comandante de policiamento da cidade, a polícia foi fazer uma apreensão de armas quando localizou a moto da vítima.

“Os policiais viram a moto dele às margens da PI-459 e muito sangue ao lado do veículo. Fizeram buscas na região e ele foi achado desacordado na mata, a alguns metros da rodovia. Quando ele acordou, estava visivelmente embriagado e disse que estava ‘caçando Pokémons’ naquele local”, disse o policial.

O major destacou que o rapaz não sofreu ferimentos graves, mas apresentou diversas lesões e foi encontrado muito ensaguentado. Ele recebeu atendimento médico e foi atendido consciente.

A ‘caça de Pokémons’ se tornou famosa em todo o mundo com o Pokémon GO, que é um jogo eletrônico de realidade aumentada para smartphones e integrado com o GPS. Para jogar, é preciso andar pela cidade para encontrar os bichinhos a serem capturados. Têm se tornado comuns relatos de acidentes e assaltos tendo como vítimas jogadores do game.