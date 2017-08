Homem sofre descarga elétrica e fica pendurado por cinto de segurança em poste

Um homem identificado até o momento por Pedro Ferreira sofreu uma descarga elétrica no final da tarde desta quarta-feira (30) quando fazia reparos na fiação de um poste localizado na Rua São Sebastião, no bairro Canto da Várzea, em Picos. Pedro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Justino Luz.

Segundo informações de populares, a vítima trabalha em uma empresa de transformadores e após sofrer o choque elétrico desmaiou e ficou pendurado pelo cinto de segurança, numa posição quase que de ponta-cabeça.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Picos, mas devido à falta de ambulância a equipe não pode atender a ocorrência. No entanto, funcionários da Eletrobrás, populares retiraram Pedro Ferreira do poste que foi levado com vida ao Hospital Regional Justino Luz.

O cabo Araújo do Corpo de Bombeiros informou que quando chegaram ao local para atender ao chamado, a vítima já havia sido retirada do poste. A suspeita é que a descarga tenha partido inicialmente da rede de baixa tensão e que o mesmo tenha permanecido por cinco minutos recebendo a descarga.

“No momento que chegamos ele já havia sido retirado pelos funcionários da Eletrobrás. Ele estava consciente ao chegar ao Hospital, mas o médico de plantão informou que seria necessário transferi-lo para Teresina”, disse o cabo.

Folha Atual