Homem tem cabeça esmagada por carreta na BR 230 em Floriano

Um grave acidente deixou uma pessoa morta nesse sábado (27), no km 310, BR-230, na cidade de Floriano, ao sul do Piauí. A vítima foi identificada como Gildefran Pereira de Souza, de 35 anos, e teve a cabeça esmagada por uma carreta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima transitava pela rodovia quando foi surpreendida por uma carreta Scania de placa OLI-1884, do município de Nova Olinda – TO. O caminhão era conduzido pelo motorista identificado como Adailton Oliveira Farias Cruz, que se apresentou ao posto da PRF.

A Polícia Militar ficou sabendo do acidente através de denúncia anônima. A Polícia Civil juntamente com a PRF da cidade, estão investigando as causas do acidente que deixou uma vítima fatal.

GP1