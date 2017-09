Pizzaria no bairro Umari é alvo de bandidos

Uma pizzaria, localizada no bairro Umari, foi alvo de bandidos na noite do último sábado (16). Pelo menos cinco homens armados roubaram aparelhos celulares e carteiras dos clientes do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos trafegavam em motocicletas e durante o assalto ainda levaram uma motocicleta CG Fan, de cor preta e Placa PIW 8152.

Após realizar o assalto o bando fugiu pela PI 238 em direção ao bairro Ipueiras. No caminho, os assaltantes abandonaram uma motocicleta Yamaha XYZ, de cor vermelha e sem placa.

A polícia foi acionada, mas apesar das diligências ainda não localizou os suspeitos.