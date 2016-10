Homens roubam caminhonete no bairro Junco

Mais um veículo foi roubado na cidade de Picos. Na madrugada desta sexta-feira, 21, homens armados roubaram uma caminhonete, de propriedade de José Pacheco Bezerra. O crime ocorreu na Praça Dirceu Arcoverde, mais conhecida como “Praça do PCC”, situada no bairro Junco, em Picos.

A caminhonete roubada é modelo Hilux, de cor branca, e placa OVW-9547. No momento da ação, o veículo era conduzido pelo filho de José Pacheco Bezerra, identificado por Breno Alves Pacheco que estava no local na companhia de amigos em um momento de lazer.

Segundo informações prestadas pelas vítimas, os criminosos chegaram à Praça em um carro Siena, de cor branca e estavam encapuzados. Os mesmos abordaram um dos amigos de Breno que se dirigia ao carro para pegar um objeto. Neste momento os homens renderam o jovem e levaram a caminhonete. Homens estariam armados com uma pistola e uma arma de cano longo.

No interior do veículo haviam documentos, roupas, aparelhos celulares e dinheiro. As vítimas e o proprietário do veículo se dirigiram a Delegacia para prestar o Boletim de Ocorrência. Até o momento da redação desta matéria não há informações sobre a localização dos criminosos e do veículo.