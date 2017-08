Homens são presos com motocicletas roubadas em Jacobina do Piauí

Dois homens foram presos em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil, na tarde desse domingo (13) em Jacobina, Piauí. Aldenir de Carvalho Dias e Sandro da Silva Dias, vulgo “Sandrinho” foram autuados por policiais com motocicletas e moto peças originárias de furto. Uma arma de fogo também foi apreendida ação.

De acordo com a Policial Militar de Paulistana, os agentes receberam informações de que havia pessoas circulando em motocicletas roubadas. Assim, foi desencadeada uma operação com as polícias Militar de Paulistana e civil do 12º Distrito Regional.

As equipes então se deslocaram até o local informado e realizaram uma abordagem em Aldenir de Carvalho Dias. O suspeito possuia uma motocicleta, que, após a realização de consulta do chassi, foi constatada que era originária de furto. A placa que estava no veículo, de Picos, era falsa, sendo a verdadeira placa PDE-3241 de Petrolina (PE), onde a motocicleta foi subtraída.

O suspeito ainda relatou que possuía uma arma de fogo em casa, uma espingarda cal. 36. Ele também informou que teria comprado a motocicleta de “Sandrinho” em Jacobina. Assim, os policiais se dirigiram até o estabelecimento comercial do mesmo, de nome Sandrinho Moto Peças.

No local, foram apreendidos uma motocicleta sem placa e documentação com motor raspado; um rodão para moto com disco de freio; um rodão para moto com coroa de freio; um motor para moto Honda cg 150; duas bengalas para moto; duas baterias para moto; dois amortecedores. Todas essas peças não apresentavam documentação de origem.

Posteriormente, todo o material apreendido, juntamente com as motocicletas e os acusados foram conduzidos para a 12ª DRPC de Paulistana para os procedimentos de registro.

Fonte: ViAgora