Horário de verão altera funcionamento dos bancos no Piauí; veja o que muda

O horário de verão de 2017 começa na primeira hora deste domingo (15). À meia-noite, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora. A medida que foi estabelecida para diminuir o consumo de energia se mantém até o dia 17 de fevereiro de 2018. No Piauí não será preciso adiantar o relógio, mas a rotina de alguns órgãos sofrerá mudanças.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Piauí, os bancos antecipam seu horário de funcionamento em uma hora no Estado. Abrindo às 9h e encerrando suas atividades às 15h. Nas agências dos Correios do Piauí não haverá mudança no horário de funcionamento seguindo o horário local.

Candidatos inscritos em concursos públicos federais também devem ficar atentos e seguir o horário brasileiro de verão. Os inscritos no Enem no Piauí devem lembrar que o exame começa uma hora mais cedo, em relação ao horário que aparece no cartão, já que o exame segue o horário de Brasília.

Em relação aos voos, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) alerta aos passageiros que o horário de chegada do voo nos bilhetes é relativo ao horário local da cidade de destino. O passageiro deve consultar a sua companhia aérea.

Reavaliação

Em agosto, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), o ONS e o Ministério de Minas e Energia chegaram à conclusão que, por causa dessa mudança de perfil de consumo de energia, a adoção do Horário de Verão atualmente “traz resultados próximos à neutralidade para o consumidor brasileiro de energia elétrica, tanto em relação à economia de energia, quanto para a redução da demanda máxima do sistema”.

Apesar da indicação, o governo decidir manter o Horário de Verão este ano, mas para o período 2017/2018 a medida será reavaliada.

