Hortyfrios realiza promoção para seus clientes

Intitulada de “Churrasco da Independência Hortyfrios”, a Hortyfrios está realizado uma super promoção para os clientes no feriado do Dia da Independência. O cliente que vencer a promoção irá ganhar um vale compra de R$ 100.

Veja abaixo o regulamento da promoção

1 – Para Participar da Promoção tem que curtir a nossa página e compartilhar o banner da promoção no Facebook ou Instagram.com/hortyfrios/. O que mais somar curtidas em ambas as páginas, ganhará a promoção;

2 – Em caso de empate, as curtidas no Facebook será critério de desempate! Se persistir o empate ambos ganharão o vale compra de R$ 100,00;

3 – Nossos colaboradores não concorrem à promoção;

4 – As curtidas serão contabilizadas até as 15:00 horas do dia 6 de setembro de 2016.