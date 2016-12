Hortyfrios: Sorteio da campanha “Natal Premiado” será realizado amanhã, 24

O sorteio da campanha “Natal Premiado Hortyfrios” será realizado amanhã, dia 24 de dezembro, a partir das 13h. A premiação da campanha será R$ 600, dividido em três vales-compras.

O primeiro sorteio será do 3ª prêmio de R$ 100, o segundo sorteio será do segundo prêmio de R$ 200 e o terceiro sorteio será do 1ª prêmio de R$ 300.

Ainda dá tempo de você participar da campanha. Veja as regras abaixo!

Regras da Campanha “Natal Premiado Hortyfrios”

1 – Para Participar da Promoção tem que curtir o nosso banner da promoção e compartilhar o banner no Facebook e/ou Instagram.com/hortyfrios/. Ao compartilhar você ganhará um número, e a cada curtida recebida no Banner em sua Linha do Tempo No Facebook e/ou Instagram, ganhará mais um número a cada nova Curtida;

2 – Serão repassados os números somente no dia 24 de dezembro até as 09:00 da manhã, para fazer a somatória das curtidas e quantos números ao todo o participante irá receber, lembrando que os números serão seguidos. Ex: Voce compartilha o banner no Facebook e Instagram, receberá dois números, teve 10 curtidas no Facebook, mais 10 números, teve 5 curtidas no Instagram mais 5 números, tendo uma somatória de 17 números. Ganharia os Números em sequência exemplo: 1 a 17.

3- As curtidas serão contabilizadas até as 08:00 horas do dia 24 de dezembro de 2016.

4 – Nossos colaboradores não concorrem a promoção;

5 – Sorteio será realizado na Hortyfrios dia 24 as 13:00 horas e será feito pelo site sorteador.com.br.

6 – Premiação da Campanha R$ 600,00 dividido em 3 vales-compras para comprar na nossa loja, primeiro sorteio o 3ª prêmio de R$ 100,00, segundo sorteio o segundo prêmio de R$ 200,00 e o terceiro sorteio o 1ª prêmio de R$ 300,00.

7 – Para os Clientes presentes terão sorteio de vales-compras a parte dos da promoção. Cada presente receberá um número para participar a outros 3 vales compras.