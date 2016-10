Hospital Dr. Oscar promove caminhada do Outubro Rosa

Para finalizar as comemorações alusivas ao Outubro Rosa, o Hospital Dr. Oscar promoveu na manhã deste sábado (29) a Caminhada do Outubro Rosa. O evento está em sua primeira edição e visa chamar atenção do público para a realidade do câncer de mama, além de destacar a importância da realização do autoexame e da mamografia.

Além da passeata, os membros da instituição de saúde executaram ainda uma ação gratuita de saúde para a população, com verificação de P.A. (pressão arterial) e teste de glicemia.

Dr. Oscar, médico pioneiro na saúde picoense e fundador do Hospital homônimo, esteve presente na ação promovida em prol do Outubro Rosa. Oscar Neiva mostrou-se satisfeito com o momento organizado por sua equipe.

“Estou orgulhoso e feliz em poder contemplar esse momento ímpar, tanto para o hospital quanto para a saúde do povo de Picos. O Outubro Rosa é, acima de tudo, um acontecimento de conscientização. E garanto que, onde houver trabalhos de saúde sendo desenvolvidos para a população picoense, o Hospital Dr. Oscar estará lá”, comemorou dr. Oscar.

Rita Angélica Uchôa, enfermeira da Casa de Saúde, falou sobre a importância da promoção de eventos desse porte: “conscientização é a palavra, de maneira que sensibilizar a população sobre a importância do autoexame, da mamografia e da prevenção é crucial. É a filosofia da nossa equipe, sermos profissionais conscientes e comprometidos com a saúde do nosso município”, finalizou.

Ascom