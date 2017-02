Iaspi Saúde presta esclarecimentos a respeito de matéria publicada no RIACHAONET

Nos últimos anos, o IASPI SAUDE tem sido um agente capital para a economia do Estado do Piauí. Só no ano de 2016, o IASPI SAUDE injetou, através dos serviços oferecidos aos seus beneficiários, mais de 70 milhões de reais. Foram realizados quase 0,5 milhão de consultas eletivas, mais de 1 milhão de exames, 50 mil atendimentos de urgência, 32 mil consultas odontológicas e 225 mil terapias seriadas.

Com aproximadamente 200 mil beneficiários, hoje o IASPI SAUDE é o maior plano de saúde do estado e tem como princípio norteador da sua atual gestão prestar um serviço de excelente qualidade aos seus titulares e dependentes, além de primar pelo bom relacionamento com a rede prestadora de serviço.

Face a este princípio, cabe-nos, muito respeitosamente, responder a recente notícia veiculada no site Sindicato dos Médicos do Piauí (SIMEPI)

Reajustes Procedimentos

Dentro da sua capacidade financeira o IASPI SAUDE tem buscado de forma incessante ofertar aos seus parceiros reajustes nos valores pactuados. Entre 2015 e 2017 o valor da consulta eletiva, por exemplo, teve 5 aumentos que correspondeu em termos percentuais a um reajuste de 34% ao passo que o valor de reajuste praticado no mercado nacional foi de apenas 9%.

Glosas

O percentual de glosas do IASPI SAUDE é ínfimo se comparado a outros planos de saúdes. Historicamente, o percentual de glosa no ambulatório tem se mantido em aproximadamente 1,5%

Biometria

O SIMEPI só protocolou a reclamação acerca do preço da licença no dia 13 de janeiro de 2017, o processo foi devidamente encaminhado para setor jurídico e o mesmo esta analisando a viabilidade da aquisição destas licenças sem custo para os prestadores. Por se tratar de um órgão público, o IASPI SAUDE está submetido a todos as leis que regem o processo de licitação. Tão logo tenhamos um parecer técnico sobre a viabilidade ou compra iremos comunicar os prestadores.

Pagamentos

Em virtude de uma mudança no sistema de informação do tesouro estadual, ocorreu uma falha no processamento de pagamento, falha esta que já foi devidamente corrigida e o processo de pagamento segue em curso normal. Todos os prestadores foram devidamente avisados para emitir as notas fiscais.

Por fim, reiteramos que não iremos medir esforços para continuar prestando um serviço de qualidade aos nossos beneficiários e mantemos nosso compromisso em continuar honrando os pagamentos dos nossos parceiros.

Daniele Aita

Diretora geral