IBNV sedia I Conferência de Casais

A Igreja Batista Nova Vida, localizada no bairro Aerolandia, recebe nos próximos dias – de 10 a 12 – a I Conferência de Casais em Picos. O evento acontecerá no restaurante Capricci Italliani, a partir das 19h e terá como orador o pastor Marcelo Máximo, da Igreja Batista El Shaday de Floriano-PI.

Com o tema “Casamento: união de perdoadores”, a conferência abordará temas relacionados ao cotidiano de um casal, assim como suas problemáticas e resoluções, à luz da Bíblia.

As inscrições se encerram nesta. segunda-feira (06) e podem ser feitas através do site www.ibnv.tk. O valor do encontro é de R$150,00 para o casal.

O encontro é livre para todos os casais picoenses que queiram participar e melhorar o relacionamento à dois.

Para maiores informações ou envio de comprovante de depósito, entrar em contato através do telefone 86 995485111 (Danielle).

Ascom