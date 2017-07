ICMS vai aumentar para energia elétrica, combustíveis e comunicações no Piauí

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Piauí vai aumentar em 2018 para combustíveis, exceto o diesel. A Assembleia Legislativa aprovou o aumento nesta quarta-feira (5) também para energia e comunicações. A maior alíquota entre as alteradas é a do ICMS para combustíveis, que ficará em 29% a partir de 1° de janeiro do ano que vem. A proposta tramitou em regime de urgência na Assembleia.