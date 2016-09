Ideb de Campo Grande do Piauí supera meta projetada para 2021 , veja a tabela

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (08) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015. As notas do levantamento para o município de Campo Grande do Piauí revela crescimento e melhoria da educação básica da rede municipal de ensino que evoluiu de 4.8 para 5.1 superando a meta projetada para o ano de 2021 referente às séries iniciais, nas series finais saiu de 4.3 para 5.1 também ultrapassando a meta para o ano de 2021.

Na categorização por escolas a Unidade Escolar Cicero Barbosa da Silva foi a escola com maior evolução obtendo um aumento de 1,1 ponto com relação ao último Ideb evoluindo de 3.6 para 4.7 superando a meta de 4.5 em 2015.

Desde o ano de 2005 o município de Campo Grande vem evoluindo chegando em 2015 na sua melhor classificação. Essa avaliação acontece a cada dois anos, e tem metas projetadas até 2021.

Uma das principais referências para políticas educacionais na educação básica, o Ideb é um indicador que mede a qualidade do aprendizado e da infraestrutura das escolas de ensino fundamental e médio em todo Brasil. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho no Saeb/Prova Brasil aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Alcançar a meta do Ideb, é um indicador de que uma escola está crescendo, e para isso, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. O município de Campo grande do Piauí superou esse índice, não só a nível municipal, mas em todas as escolas reafirmando a qualidade da educação nos últimos anos na cidade.

veja a tabela!