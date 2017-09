Idosa procura filha que foi dada para adoção em Fronteiras há 39 anos

Lídia Josefa de Jesus de 63 anos, natural de Vila Nova do Piauí procura a filha Janaína de 39 anos. Janaína foi dada para adoção ainda bebê para uma senhora natural de Fronteiras, conhecida apenas por Francisca. Dona Lídia teve um único contato com a filha no ano de 1994, quando Janaína já tinha 16 anos. O encontro aconteceu no hospital de Fronteiras, na ocasião, a senhora não se encontrava bem de saúde e a filha fez uma visita à mãe biológica.

Há informações que Janaína e sua mãe adotiva moravam em Fronteiras, mas atualmente residem em Fortaleza. A mãe biológica procurou por varias vezes se informar sobre a filha através de parentes e pessoas conhecidas mas não obteve sucesso nas suas buscas.

Dona Lídia é moradora da Localidade São João, no município de Vila Nova do Piauí, e se encontra com problemas de saúde. Ela disse que quer muito reencontrar a filha Janaina. “Não podia criar minha filha por falta de condições, queria revê-la e manter contato. Quando ela me visitou no hospital ela falou que também gostaria de conhecer os dois irmãos, e ela também tem três sobrinhas.” comentou a idosa.

A senhora de 63 anos faz um apelo, para que se alguém souber de algo levem essa mensagem até a filha, que viu apenas uma vez aos 16 anos de idade e não teve mais notícias. “Peço que se alguém conhecer ou tiver alguma informação entre em contato e nos informe. Se for do desejo dela, quero revê-la e toda a família deseja conhece-la” falou Lídia.

Contatos:

Edivan (irmão de Janaína) (89) 9 94392814

Val (Tia de Janaína) ( 89) 9 94314751

PiauíemFOco