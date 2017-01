Idoso de São Julião cai em golpe do “falso sobrinho”

Um idoso de São Julião caiu no golpe do “falso sobrinho”, também conhecido por golpe do “carro quebrado”. Após receber ligações de um golpista que, se passando por seu parente, dramatizou uma história de que havia sofrido um acidente vindo de São Paulo e precisava de dinheiro para pagar o conserto do veículo.

Sem desconfiar que pudesse ser um golpe, o aposentado fez o depósito e logo em seguida recebeu outra ligação. Novamente, o suposto sobrinho pediu que a vítima depositasse outra quantia em dinheiro. Ao todo, o idoso fez dois depósitos, sendo um no valor de R$ 350 e outro de R$ 150, totalizando R$ 500.

Esse não é o primeiro caso registrado no município. Outras pessoas de São Julião também já foram lesadas pelo mesmo golpe. A dica de especialistas é que os usuários de telefones fixos fiquem atentos quando receberem uma ligação de alguém tentando passar esse tipo de golpe e não caia na conversa.

Porta É Noticias