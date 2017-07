Idoso de Vila Nova é a segunda vítima a morrer após acidente na BR 316

Felix Jovelino da Silva, de 63 anos, natural de Vila Nova do Piauí é a segunda vítima fatal do acidente automobilístico na BR 316, próximo ao povoado KM 87, município de Francisco Santos. Ocorrido na tarde desta quarta-feira, 05.

Felix voltava da cidade de Picos, e pegou uma carona com destino a localidade Salgadinha onde rside, com o motorista do carro identificado como Francisco Ludugero de Brito que também veio a óbito. O veículo modelo Fiat Uno, de cor prata, que era conduzido por “Chico Ludugero”, como era conhecido, seguia no sentido Picos-Campo Grande do Piauí, quando tentando fazer uma ultrapassagem colidiu lateralmente com um outro veículo e capotou fora da rodovia, ficando destruído.

Duas das das três vítimas chegaram a ser socorridas para o Hospital Regional Justino, em Picos, mas não resistiram e faleceram.

De família tradicional de 14 irmãos, Felix é filho do percursor do município Jovelino Romão da Silva e irmão do ex-vereador Reinaldo Jovelino. É ainda sogro do atual vereador Deijano Lima.

Felix deixa seis filhas. A notícia da morte se espalhou pelas redes sociais, toda a população da cidade lamenta tamanha perda!

