Idoso é morto a golpes de faca no interior de Vila Nova do Piauí

Um idoso identificado por Antônio Polino, de aproximadamente 70 anos, foi morto a facadas no final da tarde desta sexta-feira, 25, em um bar na localidade São José, no município de Vila Nova do Piauí.

Segundo informações de populares que estavam no local do crime, o suposto agressor se dirigiu até o idoso com uma faca em punho e o acertou por diversas vezes.

Populares que estavam no local disseram que ficaram surpresos com o crime, pois não houve discussão ou coisa parecida.

A vítima ainda chegou a ser socorrido até a Unidade Básica de Saúde de Vila Nova do Piauí, mas já chegou sem vida.

Ele era bastante conhecido na região de Alegrete e Vila nova do Piauí aonde possuía propriedades nas localidades Riacho do Padre e São José.

O GPM de Vila Nova do Piauí investiga o caso

