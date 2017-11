Idoso é morto a pauladas pelo próprio filho em Picos

Um idoso identificado como José Manoel de Sousa foi morto pelo próprio filho identificado como Jailson de Sousa Silva na noite dessa terça-feira (21), por volta das 21h30. O crime ocorreu na Rua Antenor Neiva, no bairro Junco, em Picos, onde fica localizada à residência da família.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 1h da manhã de hoje (22), tomou conhecimento via Copom de um homicídio. Uma viatura foi deslocada ao local e ao chegar lá foi encontrado o corpo de José Manoel já sem vida com lesões aparentes no rosto.

Os familiares informaram a guarnição que os ferimentos na vítima foram causados pelo filho, uma vez que os dois travaram uma luta corporal.

Jailson de Sousa foi encontrado no interior da residência, dentro de um quarto. Na casa, os policiais também encontraram roupas, um pedaço de madeira na pia da lavanderia e muito sangue no banheiro.

A PM isolou a área até a chegada da perícia para realizar os procedimentos cabíveis.

Com lesões no corpo e na cabeça, o acusado foi conduzido ao Hospital Regional Justino Luz para receber atendimento médico. Em seguida, ele foi levado à Central de Flagrantes e apresentado a delegada de plantão.

Segundo os familiares, Jailson é portador de doença mental. Porém, não apresentaram nenhum atestado ou lado psiquiátrico aos policiais.