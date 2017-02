IFPI convoca 1.131 na primeira lista de espera do Sisu 2017.1

O Instituto Federal do Piauí divulgou nessa quinta-feira (16) a lista de convocação e o edital com procedimentos para preenchimento de vagas da primeira lista de espera do SISU 2017.1. São 1.131 convocados para 15 campi em todo o estado (confira a lista geral de convocados).

Os candidatos convocados devem comparecer ao campus escolhido para realizar a ‘Manifestação Presencial de Interesse na Vaga’, no período de 20 a 24 de fevereiro, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, portando cédula de identidade e CPF.

Em seguida, a Pró-Reitoria de Ensino fará a convocação dos candidatos que se classificarem para preencher as vagas disponíveis e que tiverem assinado o Termo de Confirmação Presencial de Interesse na Vaga para formalizar a matrícula, no dia 03 de março.

Os cursos oferecidos no Instituto Federal do Piauí são cursos tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. As oportunidades estão distribuídas nos campi Angical, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Pedro II, Oeiras, Cocal, Paulistana e Uruçuí.

G1 Piauí