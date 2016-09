IFPI de Paulistana abre inscrições para vagas em cursos técnicos. Veja o Edital!

O IFPI Campus Paulistana divulga edital de Chamada Pública para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes do Exame Classificatório 2016.2. cursos técnicos

As inscrições serão realizadas, presencialmente, no período de 13 a 22 de setembro no Campus Paulistana, no horário das 8h às 11h30h e das 14h às 17h. A seleção será feita a partir do rendimento escolar dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com análise do histórico escolar apresentado pelo candidato.

O resultado será publicado no portal do IFPI, no dia 23 de setembro.

Fonte IFPI