IFPI de Picos oferta vagas para especialização em Ensino de Física

O Instituto Federal do Piauí Campus Picos divulgou esta semana edital com vagas para curso de especialização em Ensino de Física.

Estão habilitados à inscrição no exame de seleção os diplomados em Curso Superior com formação mínima de graduação em física (Bacharelado ou Licenciatura), ou formação em licenciatura em ciências da natureza ou ainda profissionais (licenciados ou bacharéis) de áreas afins como matemática, química, biologia, engenharia e entre outras. No ato da inscrição o candidato preencherá formulário próprio, junto ao qual deverá apresentar a documentação exigida no edital disponível no dite da instituição.

Serão ofertadas um total de 25 (vinte e cinco) vagas e as inscrições devem acontecer de forma presencial, no período de 16 a 20 de outubro, no horário das 14h às 18h na Coordenação do Curso de Especialização em Ensino de Física.

Confira o Edital!