IFPI de Picos realiza I Simpósio sobre Inclusão Educacional e Direitos das Pessoas com Deficiência

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, o Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Picos, realizará nessa mesma data o I Simpósio sobre Inclusão Educacional e Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento tem o objetivo de socializar, informar e promover ações desenvolvidas na área de educação inclusiva e direitos das pessoas com deficiência na cidade de Picos .

O evento é organizado pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), terá início às 14h e fornecerá certificado aos participantes. As inscrições serão gratuitas e será feita na hora do evento. Na ocasião estarão palestrando e apresentando ações representantes da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Picos, psicólogo, neurologista e fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional da clínica de reabilitação habilitação Santa Ana.

O evento contará ainda com a presença de professoras municipais e estaduais, que trabalham no Atendimento Educacional Especializado (AEE), estas trarão as experiências de inclusão e farão exposição de recursos multifuncionais utilizados no atendimento. A APAE de Picos estará presente também para discussão sobre o tema. Durante o evento terá apresentações artísticas e culturais dos alunos do IFPI e a participação dos discentes do Campus com relatos de experiências dos alunos com deficiência.