IFPI de Picos realiza palestra sobre a valorização da vida

O IFPI-Campus Picos realizou na noite desta terça-feira dia 19/09/2017, uma palestra intitulada “Ame-se, sua vida tem valor”, ministrada pela Psicopedagoga Ildete de Sousa Leite, cujo trabalho vem ganhando destaque na cidade de Picos, por desenvolver ações de conscientização sobre a temática do suicídio.

A atividade foi coordenada pelo Serviço de Psicologia do Campus, que ao longo do mês de setembro vem desenvolvendo ações que fazem parte do projeto de valorização da vida, alusivas ao Setembro Amarelo. Na ocasião, a direção do Campus, ressaltou a importância do evento e da discussão sobre o suicídio e suas formas de prevenção.

A Direção do Campus ressalta a importância das atividades e da discussão sobre o suicídio e suas formas de prevenção.

VEJA MAIS IMAGENS DO EVENTO