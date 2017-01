IFPI de Picos será sede do ‘Global Game Jam’

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) irá sediar, pelo quarto ano consecutivo, a etapa piauiense do Global Game Jam. Este é o maior evento de criação de jogos do mundo e acontecerá de 20 a 22 de janeiro, simultaneamente, em diversos países. A novidade é que, neste ano, o Piauí terá duas sedes oficiais: os campi Teresina Central e Picos do IFPI.

Durante 48 horas, profissionais e estudantes de tecnologia, além de artistas, músicos, designers, e outros interessados em desenvolvimento de jogos estarão reunidos para produzir, em grupos, um jogo a partir de um tema fornecido no início do evento. Em Teresina, a coordenação do evento é do professor Marcelino Almeida. Já em Picos, o professor Jader Abreu é o responsável por coordenar o Global Game Jam.

De acordo com Marcelino Almeida, o evento é utilizado mundialmente pelas grandes empresas do segmento como instrumento para descobrir tendências e profissionais com portfólios interessantes. “Segundo os dados disponíveis da última edição do Global Game Jam, o evento mobilizou milhares equipes em 600 diferentes locais, distribuídos por 93 países, que em apenas um fim de semana criaram um total de 6.866 novos games”, relata Marcelino.

A lista de patrocinadores do Global Game Jam conta com empresas como Facebook, Intel, Github, Unity, Tobii, entre outras.

Confira as páginas eletrônicas das duas sedes:

THE Game Jam

Picos Game Jam