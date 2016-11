IFPI disponibiliza 3.498 vagas em cursos técnicos

Foi lançado o edital do Exame Classificatório 2017/1 do Instituto Federal do Piauí (IFPI) com 3.498 vagas em cursos técnicos. Para o campus de Picos estão sendo oferecidas 160 vagas distribuídas nos cursos em Técnico de Administração Integrado, Técnico em Eletrotécnica Integrado, Técnico em Informática Integrado e Técnico em Informática Concomitante/Subsequente todos com 40 vagas no turno da manhã.

Em cada curso, por turno, 50% das vagas são destinadas aos candidatos egressos de escola pública. Da mesma forma, 5% das vagas serão destinadas aos candidatos com deficiência.Nesta edição, os cursos são ofertados em três formas de ensino: integrada, para quem já concluiu ou esteja concluindo, em 2016, o ensino fundamental; concomitante, aos candidatos que estarão cursando, em 2017, a partir do 1º ano do Ensino Médio; e subsequente para quem já concluiu ou está concluindo, em 2016, o ensino médio.

As inscrições iniciarão dia 3 de novembro a 11 de dezembro, no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/classificatorio2017-1. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário pela internet e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de 30 reais, que deverá ser paga nas agências e caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

As solicitações de isenções acontecem no período de 24 a 27 de outubro, no Campus Picos – Avenida Pedro Marques de Medeiros, S/N, Bairro Pantanal, Picos (PI), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para o candidato oriundo da rede pública de ensino que se declarar impossibilitado de arcar com o pagamento da mesma e comprovar essa situação de acordo com os critérios do edital.

O candidato com deficiência poderá solicitar condição especial para submeter-se à prova, mediante Requerimento – ANEXO VI, o qual deverá ser entregue, via protocolo, no Campus de realização da prova, conforme ANEXO I, do dia 03 de novembro de 2016 até às 17h do dia 09 de dezembro de 2016 (em dias úteis), no protocolo Campus.

As provas do Exame Classificatório serão aplicadas no domingo, 8 de janeiro de 2017, das 8h às 12h (horário local). A prova terá 60 questões de múltipla escolha das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro.