IFPI divulga edital para 3.785 vagas em cursos técnicos

Instituto Federal do Piauí (IFPI) divulgou edital com oferta de vagas para cursos técnicos na instituição. Estão sendo ofertados 3.785 vagas distribuídas em 20 campi. As inscrições podem ser feitas no período de 23 a 27 de outubro deste ano. Confira edital aqui.

Os cursos técnicos ofertados são os das seguintes áreas: Administração, Informática, Agricultura, Meio Ambiente, Agropecuária, Edificações, Eletromecânica, Agroecologia, Agroindústria, Eletrotécnica, Mineração, Vestuário, Cozinha, Serviço de Restaurante e Bar, Contabilidade, Mecânica, Eletrônica, Refrigeração, Segurança do Trabalho, Logística, Análises Clínicas, Instrumento Musical (violão, teclado, trompete, trombone, saxofone e clarineta), Saneamento e Estradas.

Os cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí são gratuitos e ofertados em três formas: integrada, para quem já concluiu ou esteja concluindo o Ensino Fundamental em 2017; concomitante, para quem vai cursar, em 2018, o Ensino Médio em outra instituição; e subsequente, para quem já concluiu ou está concluindo, em 2017, o Ensino Médio.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página eletrônica do IFPI, preencher o formulário on-line e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de 30 reais, que deverá ser paga nas agências e caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

As provas do Exame Classificatório serão aplicadas no domingo, 7 de janeiro de 2018, das 8h às 12h. A prova terá 60 questões objetivas: 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro de 2018.