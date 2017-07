IFPI divulga os locais de prova para Classificatório 2017.2

Já estão disponíveis para consulta os locais de prova do Exame Classificatório 2017.2. Nesta edição do teste, estão sendo ofertadas 1.665 vagas para diversos cursos técnicos em campi do Instituto Federal do Piauí (IFPI).

Os candidatos devem acessar a página do Exame Classificatório, no site do IFPI, digitar o CPF e conferir onde irão responder a prova. Outra opção de consulta, é por uma lista geral, também disponibilizada na página do Exame.

Provas

As provas do Exame Classificatório serão aplicadas no domingo, 30 de julho de 2017, das 8h às 12h (horário local). A prova terá 60 questões de múltipla escolha das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final será divulgado no dia 14 de agosto.

ACESSE AQUI OS LOCAIS DE PROVAS

ACESSE O SITE DO EXAME