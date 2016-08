IFPI lança edital de concurso público com 114 vagas

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lança nesta terça-feira (30) edital de concurso público para preenchimento de 114 vagas distribuídas em Teresina e interior do Estado. Serão ofertadas vagas nos níveis médio e fundamental, sendo 60 para professor e 54 para técnico administrativo.

As inscrições começam em 26 de setembro e seguem até 31 de outubro. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até 18 de novembro. As provas estão previstas para o dia 11 de dezembro.

“A maioria das vagas é para o interior do Piauí. O concurso é para complementar nosso quadro e atender as demandas”, disse o reitor do IFPI, Paulo Henrique Gomes.

Entre os cargos contemplados no edital estão Agronomia, Administração, Biologia, Engenharia Mecânica, Elétrica e Civil entre outras, totalizando 21 áreas.

Fonte: Cidade Verde