IFPI lança edital para selecionar 141 tutores

O Instituto Federal de Tecnologia do Piauí (IFPI) está com inscrições abertas até o dia 3 de julho para a seleção de tutores de ensino a distância e presencial. No total, são ofertadas 141 vagas com remuneração de R$ 765.

Os selecionados vão atuar nas seguintes áreas do conhecimento: Administração, Informática para Internet, Eventos, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Serviços Públicos, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar.

Os cursos são vinculados à Rede e-Tec Brasil da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC. Podem concorrer ao cargo profissionais que comprovem titulação de grau superior de acordo com a demanda de cada cidade a ser contemplada.

São ofertadas oportunidades para os municípios de Água Branca, Alegrete, Angical, Batalha, Corrente, Floriano, Monsenhor Gil, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Teresina, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçui e Valença.

Os interessados devem efetuar inscrição através do endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos.

Clique aqui e confira o edital da seleção.