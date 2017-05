IFPI oferece mais de 1600 vagas para cursos técnicos em 15 cidades

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) está oferecendo 1.665 vagas para os cursos da educação profissional técnica nas formas concomitante e subsequente ao ensino médio distribuídas nas cidades de Teresina, Angical, Campo Maior, Cocal, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença.

O período de inscrições começa no dia 6 de junho e seguem até 5 de julho. As provas com 60 questões, sendo 30 de Língua Portugues e 30 de Matemática, serão aplicadas no dia 30 de julho. O resultado final do exame classificatório é em 14 de agosto.

Os cursos oferecidos são para Técnico em Alimentos, Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Agropecuária, Técnico em Mineração, Técnico em serviço de restaurante e bar, Técnico em Vestuário, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Refrigeração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Instrumento Musical (violão, teclado, trompete, trombone, saxofone ou clarineta), Técnico em Contabilidade, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Cozinha, Técnico em Edificações, Técnico em Estradas e a novidade desse processo: Técnico em Nutrição e Dietética.

O campus com maior número de vagas ofertadas é o Teresina central, com 440 vagas, seguido do Teresina zona sul, com 190.

Das vagas oferecidas a cada curso/turno, 5% (cinco por cento) vão ser destinadas aos candidatos com deficiência.

Os candidatos de escolas públicas que se declarem impossibilitados de pagar a taxa de inscrição podem ser isentados do pagamento, após análise socioeconômica.

Baixe o edital aqui.