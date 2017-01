IFPI oferta 1.905 vagas em cursos superiores

De terça-feira, 24, a sexta-feira, 27, estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a redação podem se inscrever para uma das 1.905 vagas em cursos superiores oferecidos pelo Instituto Federal do Piauí. As inscrições devem ser feitas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

Os cursos oferecidos no IFPI são cursos Tecnológicos, Bacharelados e Licenciaturas. As oportunidades estão distribuídas nos campi Angical, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Pedro II, Oeiras, Cocal, Paulistana e Uruçuí.

Neste ano, o Instituto teve um aumento de 22% na oferta de vagas, em relação a 2016, com a criação de 11 novos cursos: Bacharelado em Zootecnia (Paulistana), Tecnologia em Agroecologia (Cocal), Tecnologia em Processos Gerenciais (Parnaíba), Licenciatura em Ciências Biológicas (São João do Piauí), Bacharelado em Administração (São João do Piauí e Angical), Bacharelado em Administração (Oeiras), Licenciatura em Física (Oeiras), Tecnologia em Design de Moda (Teresina Zona Sul) , Bacharelado em Administração (Pedro II) e Licenciatura em Física (São Raimundo Nonato).

Inscrições

Para se candidatar, quando o sistema abrir para inscrições, o estudante precisa acessar o mesmo endereço eletrônico, informar o número de inscrição no Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções de cursos. Essas opções poderão ser modificadas durante todo o período de inscrições. O candidato que não tiver a senha de acesso poderá solicitá-la por meio do link “esqueci minha senha”, disponível na página do Enem.

A inscrição no Sisu é totalmente gratuita e pode ser feita até as 23h59 do dia 27 de janeiro. Após esse horário, o sistema será fechado para atualização e listagem dos pré-selecionados, definidos a partir das classificações em cada curso, de acordo com as notas obtidas no Enem.

Durante o período de inscrições, o Sisu calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos em cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte, no entanto, é somente uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada. O resultado da chamada regular sai no dia 30 de janeiro.