Igreja Assembleia de Deus promove II Encontro de Ação Social

Com o tema “Gente em Ação”, o Departamento de Escola Bíblica Dominical (EBD) da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, realizou no último domingo, dia 25 de junho, o II Encontro de Ação Social. O evento foi realizado das 8h às 16h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Junco.

A ação teve o comando do Pr. Elisvaldo Rocha e superintendência Adalícia Oliveira.

O evento teve como objetivo oferecer serviços que valorizasse a cidadania e integrasse a comunidade local e adjacentes.

Os serviços oferecidos à população, foram: Enfermagem; Nutrição; Odontologia; Advogados; Fisioterapeuta; Cabeleireiro; Manicure e Pedicure; Limpeza de pele e Ministério infantil.

Fotos: Fotógrafo Rogério Sousa e José Antônio