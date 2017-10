II Festival do Jeans Loja Noroeste Picos

Na manhã desta segunda-feira, 31, populares param no centro de Picos para assistir ao desfile de abertura do 2° Festival do Jeans promovido pela Noroeste. Na ocasião, três jovens modelos desfilavam em uma passarela exibindo as marcas famosas vendidas com exclusividade pela Noroeste. Segundo o gerente Luciano Santos o desfile tinha o objetivo de exibir as peças de roupas que estão na promoção: calças, shorts e saias, tudo jeans.

O 2° Festival do Jeans se estende por toda esta semana, até o sábado, 05. Amanhã, 01, haverá mais um desfile na Noroeste a partir das 10h00. As peças, exibidas no desfile, variam de R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90. “Quem não veio eu convido a virem durante essa semana para participar do grande Festival do Jeans”, declarou.

Produção e maquiagem – O Boticário

Texto: Jailson Dias – Fotos: Genilson Rodrigues