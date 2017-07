Imagens revelam cracolândia em rua de Picos

Cracolândia é a região onde se concentram milhares de usuários de drogas no meio da rua em São Paulo, mas essa realidade está mais próxima do que se imagina. Imagens feitas mostram usuários de droga fazendo consumo de crack, cigarro e outras drogas no meio da rua Santo Inácio no Bairro São Vicente em Picos.

Nas imagens é possível observar usuários sentados nas calçadas com cigarros e uma mulher que acende algo parecido com um caximbo, mesmo iluminada pelos faróis do veículo. A ação com a ajuda de uma câmera dentro de um carro filmando tudo o que acontecia na rua conhecida como “Cracolândia”. Moradores região chegaram a colocar casas a venda por conta do medo que vivem com a presença constante dos usuários de drogas.

VEJA O VÍDEO

“A Polícia combate isso apreendendo e agora onde colocar essas crianças? Cabe a nós todos juntos, PM, município e Estado. Já fizemos apreensão, mas levar pra onde? São fatos como esses que vem evidenciar e ratificar o que eu digo”, explica o comandante do 4º Bpm em Picos, Edwaldo Viana.

Além do tráfico de drogas essa rua específica também foi palco de homicídios. O coronel acrescentou que a PM intensificará as rondas diárias na região para conter o crescimento da Cracolândia, mas reforça que tem sido feito um trabalho especial para ajudar novos contrabandistas.

No Piauí, 98% dos municípios já existe a presença do crack. O dado foi divulgado durante o seminário internacional sobre drogas que foi aberto nesta quinta(20) no Instituto Antonino Freire, na zona Norte de Teresina. Experiencias internacionais estão sendo apresentados no evento.

Cidade Verde