Incêndio assusta moradores de comunidade rural de Santana do Piauí

Um incêndio florestal consumiu quase 380 hectares de mata fechada no município de Santana do Piauí. As chamas destruíram pastagens, cercas, roças e interditaram estradas. O fogo assusta moradores da região que fizeram uma espécie de mutirão para auxiliar a ação do Corpo de Bombeiros que se deslocou da cidade de Picos.

“É uma cena de terror mesmo, de guerra, de incêndio total. Teve um lugar que o fogo passou por cima da rede trifásica, que tem vários metros de altura. De longe, a gente via as labaredas de fogo”, disse um agricultor. “As mulheres choravam e os homens correndo para apagar o fogo. Um ‘caba’ de 80 anos disse que nunca tinha visto isso”, acrescenta o agricultor Antônio Marcelino Rodrigues.

Idosos e crianças foram retirados foram retirados das residências. Pelo menos quatro comunidades foram atingidas, sendo o povoado Lagoa dos Marcelinos, a 5 km da zona urbana da cidade, o mais afetado. “Quando a gente pensou que tinha apagado tudo, o fogo subiu de novo”, disse um morador.

“Muita árvore desmoronou e interrompeu a estrada. A situação está triste para a gente que trabalha aqui e cria gado, tem roça…Foi um prejuízo total na lavoura. Estou assustado. Desde sexta-feira (07) que a gente corre para resolver, mas não tá tendo jeito não. O jeito só quem pode dar é Deus, mandando chuva”, ressalta o mecânico Raul Rickson dos Santos.

Veja o vídeo da destruição do fogo

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. A informação que o fogo teria sido criminoso ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

“Providenciamos um trator para fazer o aceiro, que é o desbaste de um terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir propagação de incêndios. Ontem (12) tivemos lá novamente e muitos moradores nos ajudaram a debelar vários focos para que não passassem para outras residências. Não podemos confirmar se o incêndio foi provocado”, ressalta o subtenente Damião da Silva, do Corpo de Bombeiros de Picos.

Cidade Verde