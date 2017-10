Incêndio atinge distribuidora e assusta moradores de condomínio em Teresina

Cerca de 3 horas após o incêndio ainda há fumaça na distribuidora que foi tomada pelo fogo na manhã deste domingo (22). Caminhões-pipa reforçam o abastecimento d’água, uma vez que somente o tanque do reservatório da escada Magirus não foi suficente para apagar totalmente as chamas. Por volta das 14h, uma nova viatura da brigada contra incêndio da Infraero chegou ao local.

Pela avenida Barão de Castelo Branco ficaram espalhadas embalagens de produtos que explodiram com o fogo como sprays de veneno contra insetos.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Contudo há informações de que o fogo teria chegado à distribuidora após um morador queimar lixo atrás do prédio.

Atualizada às 12h32min

A distribuidora estocava produtos inflamáveis e uma série de explosões contribuiu para o rápido alastramento das chamas.

Quase toda estrutura do prédio foi consumida pelo fogo. Desesperados, moradores dos dois condomínios situados ao lado da distribuidora evacuaram seus apartamentos. A preocupação era de que as chamas atingissem os prédios, o que não chegou a acontecer.

Para evitar que o incêndio se agravasse mais, populares ajudaram o Corpo de Bombeiros e tiraram de dentro da distribuidora três caminhões que estavam carregados de mercadorias, dentre elas desodorantes e outros produtos de higiene.

Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros que está de plantão neste domingo (22) participou do resgate, inclusive a brigada de incêndio do Aeroporto Petrônio Portela. A escada magirus também foi utilizada na ação.

Neste momento as chamas estão mais controladas, mas duas equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local. Uma mutidão acompanha o incêndio e a Superintendência Municipal de Trânsito (Strans) e a Polícia Militar interditaram a avenida Barão de Castelo Branco no perímetro que compreende a distribuidora para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros e evitar novos incidentes.

Seguindo da zona Sul para o Centro, o desvio ocorre na rua Equador e no sentido contrário a partir da rua Desembargador Mota. Não há previsão de liberação da vias.

A informação é de que ninguém ficou ferido. A distribuidora estava fechada e não havia pessoas no local no momento do incêndio.

Ainda não há informações do que teria provocado o incêndio.

Matéria original

Um incêndio atingiu uma distribuidora na Avenida Barão de Castelo Branco, zona Sul de Teresina, no final da manhã deste domingo (22). O fogo assusta moradores de um condomínio localizado ao lado.

As chamas foram percebidas por volta das 11 horas deste domingo (22) e se alastram de forma rápida e puderam ser vistas de várias regiões de Teresina, já que o local é um dos pontos mais altos da capital.

Equipe do Corpo de Bombeiros está no local. Ainda não há detalhes de como o fogo teria iniciado.

O local do incêndio é a distribuidora Ibiapina, que trabalha com produtos de higiene pessoal e beleza.

