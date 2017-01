Incêndio destrói casa de comerciante que foi candidato a prefeito em Alagoinha do Piauí

Uma casa localizada na rua José Lima, em Alagoinha do Piauí, foi completamente destruída por um incêndio no início da tarde de hoje. De acordo com as primeiras informações o incêndio podem ter sido causado por um curto circuito que ocorreu na central de ar que estava ligada no momento das chamas.

O incêndio danificou a estrutura física da casa, derrubou parte do telhado e provavelmente terá de ser demolida. Os vizinhos correram para tentar resgatar eletrodomésticos e apagar o incêndio, mas conseguiram salvar poucas coisas.

Na residência morava o comerciante “Zé Adão”, bastante conhecido pela população de Alagoinha, ele foi candidato a prefeito nas eleições de outubro deste ano.

Um carro-pipa foi acionado e ajudou a apagar as chamas, ninguém ficou ferido. Nesse momento várias pessoas visitam a família e prestam solidariedade. Pelas redes sociais também é grande a manifestação de apoio. Zé Adão e sua família são personalidades importantes que permeiam o desenvolvimento de Alagoinha.

CidadesNaNet