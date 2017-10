Incêndio em Santana do Piauí já dura 20 dias e destrói vegetação

Um incêndio no município de Santana do Piauí, localizado na região de Picos, já dura mais de 20 dias. O fogo começou no dia 03 de outubro e continua destruindo a vegetação nativa e está provocando a morte de animais silvestres. Autoridades da cidade estimam que 15 quilômetros da vegetação foram destruídos pelas chamas.

O incêndio começou em uma localidade de nome Baixa Verde, próximo à comunidade rural Queimada da Ema. As chamas se alastraram rapidamente na mata seca e devastaram áreas agrícolas e de apicultura. Além disso, moradores relatam que muitos animais estão morrendo em decorrência do fogo.

O fogo, após praticamente destruir a região citada interiormente, agora atinge um parte que corresponde a sopé da Serra do Tanque, região de roças e pastagens conhecida como Veredas, onde muitos agricultores costumam plantar.

A Prefeitura de Santana do Piauí decretou situação de emergência e passou a contar com a colaboração do Corpo de Bombeiros, 3º Batalhão de Engenharia e Construção (3° BEC), Grupamento de Polícia Militar local e demais cidades vizinhas que estão empenhas em ajudar a conter o incêndio que, segundo informações de moradores, teria sido criminoso.

Fonte: Portal Meio Norte/ Santana Hoje