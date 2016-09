Incêndio florestal ameaça residências em Santana do Piauí

Após 12 dias de intensas chamas, um incêndio florestal modificou a paisagem e destruiu pastagens e roças no município de Santana do Piauí, distante 18 km de Picos. Na tarde deste domingo, 18, no risco eminente de atingir as residências localizadas no bairro Tombador, o fogo foi controlado pelos moradores e pelo Corpo de Bombeiros.

O fogo que começou na zona urbana acabou se espalhando pelas comunidades rurais de Lagoa dos Marcelinos e Barro, causando vários prejuízos aos agricultores que perderam pastagens, além da destruição da vegetação e morte de animais silvestres.

O incêndio já foi um dos maiores registrados no município. Durante a noite, as chamas se propagavam com maior rapidez aliado aos fortes ventos e a vegetação seca, varrendo os morros e deixando apenas o cenário de cinzas.

No entanto, na tarde de ontem a situação se agravou, em que as chamas que se concentravam nos morros começaram a se aproximar das residências na zona urbana. Preocupados com o incêndio, moradores próximo ao local acionaram o Corpo de Bombeiros que deslocou uma viatura até a cidade.

Depois de algumas horas, dezenas de populares que carregavam água em baldes junto ao trabalho dos bombeiros conseguiram conter as chamas. Um carro-pipa do Programa PAC 2 do município também auxiliou no abastecimento de água para apagar o fogo.