Incêndio florestal de grandes proporções causa destruição em Santana do Piauí

Há três dias, um incêndio florestal de grande proporção, registrado na cidade de Santana do Piauí, na última terça-feira (03), tem causado destruição e já devastou quilômetros de vegetação nativa.

Segundo informações, a suspeita é que caçadores tenham provocado um princípio de incêndio, no povoado Baixa Verde, zona rural do município, resultando no incêndio florestal que tem causado grande devastação da fauna e flora.

Na tarde dessa quarta-feira (04), ocorreu um dos momentos mais críticos, quando residências tiveram o risco de serem atingidas pelo fogo. A situação foi amenizada através de esforços do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal e da mobilização de toda a população santanense.

Ainda na tarde ontem, carros pipa da prefeitura e carros particulares estavam levando água até o local para ajudar a conter o fogo. Populares permaneceram no local até às 23 horas e dois oficiais do Corpo de Bombeiros estiveram presentes.

O fogo ainda não foi totalmente controlado. Na manhã desta quinta-feira (05), equipes da Prefeitura Municipal estão presentes nos locais em que o fogo ainda não cessou e tentam conter as chamas.

Uma equipe do 3º BEC também esteve no local na noite dessa quarta (04) para avaliar a situação e há a possibilidade de que soldados sejam enviados ao município.

CidadesnaNet

Fotos: Divulgação Prefeitura municipal de Santana do Piauí