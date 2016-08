Incêndio preocupa moradores de comunidade rural de Picos

Os moradores do povoado Altos dos Canutos, zona rural de Picos, estão sofrendo com um incêndio que está há mais de quatro dias na região. O Corpo de Bombeiros está no local desde o último domingo (21) para combater o fogo.

No povoado residem 75 famílias, que estão preocupadas com a intensidade do incêndio. Uma grande área de vegetação foi destruída e alguns animais morreram. A preocupação dos moradores também é do fogo chegar até as residências.

Segundo a comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, capitã Ana Cleia Diniz, até a madrugada desta quarta-feira (24), homens da corporação, uma viatura de Teresina e outra de Picos dão apoio à equipe na região. Ela contou ainda que a baixa umidade e a vegetação seca têm prejudicado o trabalho.

“Qualquer fagulha pode aumentar a extensão do incêndio. É também uma região de difícil acesso, porque é uma localidade de serras, onde a viatura não consegue chegar. Estamos fazendo trabalho braçal. Nossa maior preocupação é impedir que o fogo chegue até as residências do povoado”, disse a capitã.

Texto: G1 Piauí

Edição: Romário Mendes