Inep confirma que reaplicará prova do Enem no Piauí e faz pedido para candidatos

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmou que os candidatos do Piauí que não fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no último domingo (5) poderão fazer no dia 12 de dezembro deste ano. O Inep orienta ainda que os mesmos candidatos façam a segunda prova no próximo domingo (12).

Mais de 3.500 candidatos do Enem 2017 terão o direito de refazer o primeiro dia de provas. Os estudantes estavam em nove locais de prova de três Estados onde a aplicação das provas de redação, linguagens e ciências humanas foi prejudicada por falta de energia elétrica.

Os locais de prova ficam em três municípios: Teresina, Uruaçu (GO) e Olinda (PE).

Em Teresina, o Inep informou que foram 767 participantes que não conseguiram fazer a prova. O Inep garante ainda que as provas não chegaram a ser aplicadas.

“Todos que compareceram ao local poderão participar da reaplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e redação em 12 de dezembro”.

A situação é a mesma em Uruaçu (GO), onde os sete endereços somam 2.403 inscritos. Eles também não chegaram a começar as provas e deverão fazer a reaplicação em dezembro. Os locais de prova da reaplicação serão informados posteriormente.

Em Olinda (PE), a situação é um pouco diferente, segundo o Inep. A interrupção da luz ocorreu durante a aplicação e muitos participantes continuaram fazendo a prova.

“Todos poderão optar por fazer a reaplicação ou por terem os resultados calculados a partir da prova deste domingo, 5. Aqueles que se sentiram prejudicados pela interrupção parcial da energia e optarem por fazer uma nova prova terão consideradas as notas da reaplicação. A opção da reaplicação só é válida para quem compareceu no último domingo, 5. Eram 400 participantes inscritos no local”, diz a nota do Inep.

Segundo o Instituto, o problema não compromete o calendário do segundo dia de aplicação.

“Todos os participantes, das nove escolas, deverão fazer a prova de Matemática e suas tecnologias e de Ciências da Natureza e suas tecnologias neste domingo, 12 de novembro, nos mesmos locais. Os participantes afetados estão recebendo e-mail e SMS do Inep, com as orientações. A Central de Atendimento 0800 616161 está disponível para esclarecimentos adicionais”.

O Inep lamentou os transtornos provocados a esses participantes do Enem 2017, mas garante que fatores como queda de energia independem da organização do Exame. “O Enem deste ano mobiliza mais de 600 mil pessoas em todo o Brasil”, finaliza o comunicado.

Cidade Verde com informações do INEP