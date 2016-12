Início das chuvas já provoca estragos em Picos

O período chuvoso mal começou e já preocupa os moradores na região Sul do Piauí, entre eles Picos e Canto do Buriti. De acordo com a meteorologista Sonia Feitosa, as chuvas que caíram nessa semana representam o início do inverno no estado.

“Iniciou-se o período chuvoso no Piauí, mas ainda com as chuvas abaixo da média. Essas chuvas são comuns nesse período devido a formação das zonas de convergência, que contribuem para um maior índice de precipitações. A tendência é que as chuvas fiquem mais frequentes nas próximas semanas”, explicou.

Um dos casos mais graves foi na cidade de Picos, onde parte do teto do Hospital Regional Justino Luz cedeu e corredores ficaram alagados na noite dessa terça-feira (13). A água invadiu várias alas do hospital e somente horas depois os funcionários conseguiram escoar.

Esclarecimento

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a com a forte chuva que caiu sobre a cidade de Picos, parte da estrutura do teto cedeu devido à estrutura ser antiga e não vir passando por reestruturação adequada ao longo dos anos.

A direção esclareceu que nenhum paciente foi atingido e que as cirurgias já foram remarcadas, sem qualquer prejuízo aos pacientes. As cirurgias de urgência estão ocorrendo normalmente.

G1 Piauí