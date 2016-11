Inscrições para classificatório do IFPI iniciam nesta quinta-feira (3); Vagas em Picos!

Serão iniciadas na quinta-feira (3) as inscrições do Exame Classificatório 2017/1 para ingresso em cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O prazo encerra no dia 11 de dezembro e as inscrições devem ser feitas no site da instituição. Serão ofertadas 3.498 vagas distribuídas em todos os campis da capital e do interior.

A taxa de inscrição será de R$ 30 e haverá isenção do valor somente para o candidato oriundo da rede pública de ensino que se declarar impossibilitado de arcar com o pagamento e comprovar essa situação de acordo com os critérios do edital.

Cada curso e por turno, terá 50% das vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública e 5% destinadas aos candidatos com deficiência.

As provas serão aplicadas no domingo, 8 de janeiro de 2017, das 8h às 12h (horário local). A prova terá 60 questões de múltipla escolha das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O gabarito será divulgado no mesmo dia, à tarde, e o resultado final publicado no dia 25 de janeiro.

Cursos Técnicos

As vagas serão para os cursos técnicos em administração, informática, alimentos, agricultura, meio mmbiente, agropecuária, edificações, eletromecânica, agroecologia, fruticultura, eletrotécnica, mineração, vestuário, cozinha, serviço de restaurante e bar, guia de turismo, contabilidade, mecânica, eletrônica, refrigeração, segurança do trabalho, análises clínicas, instrumento musical (violão, teclado, trompete, trombone, saxofone e clarineta), saneamento, estradas, panificação e agroindústria.

As oportunidades do concurso são para os campi de Angical do Piauí, Campo Maior, Cocal, Corrente, Dirceu Arcoverde, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença do Piauí.

G1 Piauí