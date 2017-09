Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros encerram dia 6 de outubro

Os concurseiros interessados em disputar uma das 110 vagas que o Governo do Estado está disponibilizando para o Corpo do Bombeiros, e que ainda não conseguiram efetivar as suas inscrições, têm até o dia 6 de outubro. Além de uma carreira pública promissora, o emprego oferece um salário inicial de R$ 3.100 e condição especial para aposentadoria.

As inscrições podem ser feitas no site do Nucepe até as 13 horas do dia 6 de outubro e a taxa de inscrição custa R$ 70.

O concurso vai destinar 100 vagas para concorrentes do sexo masculino e dez vagas para concorrentes do sexo feminino. Além da prova objetiva, os candidatos terão que se submeter a uma prova escrita dissertativa, a redação. As etapas posteriores são Exame de Saúde, Teste de Aptidão Física, Exame Psicológico e Investigação Social.

Estão sendo mantidas as inscrições daqueles candidatos que participaram do concurso anterior, realizado sob o regime do edital nº 01/2014, desde que não tenham tido o nome envolvido na fraude ou tentativa de fraude que anulou parcialmente aquele certame; mas para que as inscrições sejam mantidas, o candidato precisa confirmar a inscrição no site do Nucepe.