Inscrições para concurso do Corpo de Bombeiros iniciam nesta segunda

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí começam nesta segunda-feira (18), a partir das 12h, e seguem até o dia 6 de outubro, às 13h. Estão sendo ofertadas 110 vagas para o cargo de soldado. As provas objetivas e dissertativas serão realizadas no dia 19 de novembro de 2017. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração, lançou o edital na terça-feira (12). Clique aqui e confira.

Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para qualquer organização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, e o nível de escolaridade exigido pelo certame é o Ensino Médio, ou equivalente. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 3.100,00.

Para o preenchimento das vagas serão realizadas cinco etapas: Na 1ª etapa serão feitas as provas objetivas e dissertativas que possuem caráter classificatório e habilitatório; Na 2ª etapa, de caráter habilitatório, constarão Exame de Saúde – médico e odontológico; A 3ª etapa, de caráter habilitatório, compreenderá Teste de Aptidão; Na 4ª etapa, de caráter habilitatório, será aplicado Teste Psicológico; e na 5ª etapa será realizada investigação social também de caráter habilitatório.

O concurso público atende a meta de renovação dos quadros de praças de nossa Corporação, segundo o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Frederico Mendes. “Foram autorizadas 110 vagas, 10 a mais do que era previsto inicialmente. Objetivamos nesse momento, o ingresso em nossa Corporação daqueles que, por meio de licitude e do reconhecimento do mérito intelectual, mereçam o sucesso da conquista”, disse.

Ainda de acordo com Carlos Mendes, “os benefícios poderão ser observados na medida em que aumentarmos nossa capacidade de operação e atuação profissional dentro de nossas competências”, finaliza.