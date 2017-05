Inscrições para o Sisu 2017.2 começam nesta segunda (29)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017.2 começam nesta segunda-feira (29) e seguem até a quinta-feira (1º de junho). Somente podem se inscrever aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2016 e que tenham tirado nota maior que zero na redação. No Piauí, a Universidade Federal publicou edital para essa segunda etapa do processo de seleção.

A Universidade Federal do Piauí está com vagas disponíveis para as cidades de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. A Universidade está oferecendo 2.518 vagas para 57 cursos na modalidade presencial, para ingresso exclusivamente no segundo semestre deste ano.

Nesse segundo momento, somente vai haver uma única chamada para todas as instituições que houver vagas. O resultado vai sair no dia 5 de junho. O prazo para concorrer às vagas da lista de espera segue dessa data até o dia 19 de junho.

A primeira edição do Sisu ocorreu no mês de janeiro e ofereceu mais de 238 mil vagas em 131 instituições, entre universidades federais, institutos federais e instituições estaduais.

Acompanhe o processo de seleção do Sisu 2017.2 aqui e verifique os cursos e os locais em que há vagas sendo ofertadas.